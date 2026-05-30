Чи нарахують пенсіонерам нараховують спеціальну доплату?

Додаткову виплату можуть отримувати непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Це стосується не лмше одержувачів пенсії за вислугу років, але й громадян, яким призначено пенсію по інвалідності в межах військового пенсійного забезпечення, уточнює Закон України.

Цікаво Через це вам доведеться повернути частину пенсії: ПФУ попередив українців

Обов'язковою умовою є відсутність офіційної роботи та наявність на утриманні особи, яка вважається непрацездатною відповідно до законодавства.

Скільки виплачують у 2026 році?

Розмір надбавки прив'язаний до мінімальної пенсії за віком. У 2026 році за кожного непрацездатного утриманця передбачено доплату у розмірі 1 297 гривень на місяць.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Таким чином, окремі пенсіонери можуть щомісяця отримувати до основної пенсії понад 1 000 гривень додаткової фінансової підтримки.

За яких умов призначають виплату?

Доплата нараховується лише тоді, коли непрацездатний член родини не отримує інших державних виплат, зокрема пенсії або окремих видів соціальної допомоги.

Якщо людина має право одразу на кілька видів державної підтримки, законодавство дозволяє обрати лише одну з них.

Як оформити надбавку?

Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пакетом документів. Зокрема, потрібно підтвердити родинні зв'язки, факт спільного проживання та перебування непрацездатної особи на утриманні пенсіонера.

Саме після перевірки цих даних Пенсійний фонд ухвалює рішення щодо призначення додаткової щомісячної надбавки.

Які ще є доплати для пенсіонерів?

Підвищені пенсійні виплати для окремих категорій громадян передбачені законодавством про соціальний захист ветеранів праці та людей похилого віку. Право на такі надбавки мають:

Герої України;

Герої Соціалістичної Праці;

повні кавалери ордена Трудової Слави.

Для них встановлено одну з найбільших доплат у пенсійній системі - 200% мінімальної пенсії за віком. У 2026 році це відповідає 5 190 гривням щомісячно, які виплачуються додатково до основного розміру пенсії.