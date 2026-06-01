Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?
В 2026 году для выхода на пенсию определены минимумы стажа, которые нужно приобрести, сообщает ПФУ.
Сейчас эти требования зависят от возраста:
- если человек решил выйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум составляет уже – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Обратите внимание! Речь идет именно о количестве официального стажа. То есть, подтвержденного документально.
Какая будет пенсия при зарплате 16 тысяч гривен?
Расчеты проведем с учетом того, что лицо уходит на пенсию в 60 лет. То есть, ей в 2026 году ему для этого необходимо минимум – 33 года страхового стажа.
Также учтем, что доход такого человека составлял 16 тысяч гривен. А уходит на заслуженный отдых он – на общих условиях.
Если опираться на приведенные выше данные, пенсия будет составлять ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.
Какая будет пенсионная выплата при зарплате 16 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Расчеты проведены через пенсионный калькулятор.
У кого из украинцев вырастет пенсия в июне 2026 года?
Часть украинцев получит увеличенную пенсию, начиная с июня 2026 года. Речь идет о лицах, имеющих право на доплату по возрасту. Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, при условии, что их общая ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.
Размер этой доплаты зависит именно от возраста. Сейчас она варьируется в пределах 300 – 570 гривен.
Начисляется такая доплата автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии. То есть, обращаться для ее получения в ПФУ не нужно.