Виплата менше ніж розраховуєш: яка пенсія при стажі 36 років

Щоб вийти на пенсію, особа має набути достатньо стажу. Також ця кількість впливає на розмір пенсійної виплати. Яка буде пенсія при стажі 36 років, розповідаємо далі.

Який розмір пенсії при стажі 36 років?

При стажі 36 років, особа може піти на пенсію у 2026, повідомляє 24 Канал.

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Потрібно розуміти, що мінімум для виходу на пенсію в 60 років нині – 33 роки страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд. Відповідно, проведемо розрахунки з урахуванням таких факторів:

особа має 36 років стажу;

йде на пенсію на загальних умовах;

виходить на заслужений відпочинок в 60 років.

Дохід, який врахуємо при визначенні пенсії – 15 тисяч гривень. Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, пенсія складе орієнтовно – 6 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 15 тисяч та стажі 36 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Нагадаємо, вимоги до кількості стажу залежать саме від віку особи. Наразі, щоб піти на заслужений відпочинок в 63 потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, в 65 – 15 років. До 2028 року мінімуми зміняться. Вони зростуть саме для виходу на заслужений відпочинок в 60 та 63 роки. А от для 65 поки що мінімальне значення не піднімуть.