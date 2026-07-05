Кому потрібно пройти ідентифікацію у 2026 році
Є окрема категорія пенсіонерів, кого стосується ця вимога та до якого терміну потрібно підтвердити свою особу, повідомили в ПФУ.
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Обов'язкова фізична ідентифікація стосується всіх пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України, але продовжують отримувати українську пенсію. Ця вимога передбачена статтею 47-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Пройти ідентифікацію необхідно до 31 грудня кожного календарного року. Тобто:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- пенсіонери, які пройшли ідентифікацію у 2025 році, продовжують отримувати пенсію у 2026 році;
- якщо людина хоче й надалі отримувати виплати у 2027 році, пройти ідентифікацію потрібно вже протягом 2026 року.
Наразі ця процедура також є обов'язковою для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Після успішного підтвердження особи виплати продовжують надходити у звичному режимі.
Пенсійна ідентифікація: що важливо знати
Фізична ідентифікація – це процедура підтвердження особи пенсіонера. Вона потрібна для того, щоб Пенсійний фонд переконався: пенсійні кошти отримує саме людина, якій вони призначені. Пройти ідентифікацію можна кількома способами:
- Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- Дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду та інші доступні онлайн-сервіси.
Якщо не пройти її до 31 грудня, виплату української пенсії можуть призупинити.