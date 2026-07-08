Який розмір пенсії при стажі 36 років?

При стажі 36 років, особа може піти на пенсію у 2026, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Без цього можна втратити пенсію: українці мають зробити дещо важливе

Потрібно розуміти, що мінімум для виходу на пенсію в 60 років нині – 33 роки страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд. Відповідно, проведемо розрахунки з урахуванням таких факторів:

особа має 36 років стажу;

йде на пенсію на загальних умовах;

виходить на заслужений відпочинок в 60 років.

Дохід, який врахуємо при визначенні пенсії – 15 тисяч гривень. Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, пенсія складе орієнтовно – 6 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 15 тисяч та стажі 36 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Нагадаємо, вимоги до кількості стажу залежать саме від віку особи. Наразі, щоб піти на заслужений відпочинок в 63 потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, в 65 – 15 років. До 2028 року мінімуми зміняться. Вони зростуть саме для виходу на заслужений відпочинок в 60 та 63 роки. А от для 65 поки що мінімальне значення не піднімуть.