Каков размер пенсии при стаже 36 лет?

При стаже 36 лет человек может выйти на пенсию в 2026 году, сообщает 24 Канал.

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Нужно понимать, что минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет в настоящее время составляет 33 года, сообщает Пенсионный фонд. Соответственно, проведем расчеты с учетом следующих факторов:

у человека 36 лет стажа;

он выходит на пенсию на общих условиях;

выходит на заслуженный отдых в 60 лет.

Доход, который учтем при определении пенсии – 15 тысяч гривен. Расчеты проведем с помощью пенсионного калькулятора.

При указанных условиях пенсия составит ориентировочно 6 тысяч гривен.



Какой будет пенсия при зарплате 15 тысяч и стаже 36 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

Напомним, требования к количеству стажа зависят именно от возраста человека. В настоящее время, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 года, необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа, в 65 – 15 лет. К 2028 году минимальные требования изменятся. Они увеличатся именно для выхода на заслуженный отдых в 60 и 63 года. А вот для 65 лет минимальное значение пока не повысят.