Як змінились пенсії в Україні?
Як показує статистика, за рік середня пенсія в Україні зросла на майже 13%, повідомляє "Опендатабот".
Які пенсії мають українці зараз:
- пенсію до 3 тисяч гривень, станом на 1 січня 2026 року, отримували приблизно – 3,68% осіб;
- від 3 001 – до 4 000 гривень – 31,06%;
- від 4 001 – до 5 000 гривень – 20,21%;
- від 5 001 – до 10 000 гривень – 29,64%;
- від 10 000 гривень – 15,41%, повідомляє ПФУ.
У яких областях найбільші виплати?
Наразі, найвищі середні пенсійні виплати, як і завжди в Києві. Там цей показник сягає 8 981 гривні.
Також високі виплати у таких областях:
- Донецька область – середня пенсія, станом на 1 січня 2026 року, зафіксована на рівні – 8 007 гривні;
- Луганська область – 7 481 гривні;
- Дніпропетровська область – 7 269 гривні;
- Київська область – 6 927 гривні.
Водночас є регіони, де пенсії найнижчі:
- Тернопільська область – 5 063 гривні;
- Чернівецька область – 5 239 гривні;
- Закарпатська область – 5 310 гривні;
- Херсонська область – 5 541 гривні.
Що важливо знати пенсіонерам зараз?
У деяких регіонах України торік відчутно зросли пенсії. Наприклад, за 2025 у Рівненській області збільшились пенсійні виплати на 24%. А на Волині приріст склав 20%.
Індексація пенсій цьогоріч запланована. Вона відбуватиметься з 1 березня. Внаслідок цієї процедури, зростуть виплати більшості громадян. Наразі уже відомий показник індексації, він складе – 12,1%.