Хто не має змоги отримувати одночасно пенсію та зарплату?

Одночасно отримувати пенсію і зарплату не можуть пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за вислугою років і хочуть далі працювати на своїй посаді, повідомляє ПФУ.

Читайте також Залишаться зовсім без грошей: пенсіонери можуть втратити виплати на 3 місяці

Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи,

– вказує Пенсійний фонд.

Тобто, якщо ви влаштуєтесь на посаду, яка не передбачає вихід на пенсію за вислугою років, то пенсійну виплату отримувати зможете. Наприклад, замість вчителя можна влаштуватись асистентом і тоді все буде за законом.

Зауважимо, що наразі під це правило підпадають:

вчителі;

поліцейські;

військовослужбовці;

медичні працівники і так далі.

Пенсіонер зобов'язаний повідомити про працевлаштування та звільнення з роботи. Це обов'язково для всіх, згідно зі статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які ще важливі нюанси важливо знати працюючим пенсіонерам?