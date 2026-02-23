Хто не має змоги отримувати одночасно пенсію та зарплату?
Одночасно отримувати пенсію і зарплату не можуть пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за вислугою років і хочуть далі працювати на своїй посаді, повідомляє ПФУ.
Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи,
– вказує Пенсійний фонд.
Тобто, якщо ви влаштуєтесь на посаду, яка не передбачає вихід на пенсію за вислугою років, то пенсійну виплату отримувати зможете. Наприклад, замість вчителя можна влаштуватись асистентом і тоді все буде за законом.
Зауважимо, що наразі під це правило підпадають:
- вчителі;
- поліцейські;
- військовослужбовці;
- медичні працівники і так далі.
Пенсіонер зобов'язаний повідомити про працевлаштування та звільнення з роботи. Це обов'язково для всіх, згідно зі статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Які ще важливі нюанси важливо знати працюючим пенсіонерам?
Повідомити про працевлаштування чи звільнення особа може, звернувшись у ПФУ. Зробити це доступно офлайн – у найближчому відділенні Пенсійного фонду. Також повідомити про зміни можна онлайн, через вебпортал.
Зауважте, що при зверненні у ПФУ, потрібно мати низку документів. Зокрема, заяву, паспорт, ідентифікаційний код, копію наказу про прийняття або звільнення з роботи.
Якщо не повідомити про працевлаштування, "переплату" доведеться повернути. ПФУ перерахує, якою має бути ваша пенсія, у випадку, коли ви влаштовані на роботу і вимагатиме компенсацію за надмірно виплачені кошти. Гроші можна віддати одразу. Або ж Пенсійний фонд буде "забирати" до 20% від вашої виплати, поки визначена сума не буде повернена.