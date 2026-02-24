Как изменились пенсии в Украине?
Как показывает статистика, за год средняя пенсия в Украине выросла почти на 13%, сообщает "Опендатабот".
Какие пенсии имеют украинцы сейчас:
- пенсию до 3 тысяч гривен, по состоянию на 1 января 2026 года, получали примерно – 3,68% лиц;
- от 3 001 – до 4 000 гривен – 31,06%;
- от 4 001 – до 5 000 гривен – 20,21%;
- от 5 001 – до 10 000 гривен – 29,64%;
- от 10 000 гривен – 15,41%, сообщает ПФУ.
В каких областях самые большие выплаты?
Сейчас, самые высокие средние пенсионные выплаты, как и всегда в Киеве. Там этот показатель достигает 8 981 гривны.
Также высокие выплаты в таких областях:
- Донецкая область – средняя пенсия, по состоянию на 1 января 2026 года, зафиксирована на уровне – 8 007 гривны;
- Луганская область – 7 481 гривны;
- Днепропетровская область – 7 269 гривны;
- Киевская область – 6 927 гривны.
В то же время есть регионы, где пенсии самые низкие:
- Тернопольская область – 5 063 гривны;
- Черновицкая область – 5 239 гривны;
- Закарпатская область – 5 310 гривны;
- Херсонская область – 5 541 гривны.
Что важно знать пенсионерам сейчас?
В некоторых регионах Украины в прошлом году ощутимо выросли пенсии. Например, за 2025 в Ровенской области увеличились пенсионные выплаты на 24%. А на Волыни прирост составил 20%.
Индексация пенсий в этом году запланирована. Она будет происходить с 1 марта. В результате этой процедуры, вырастут выплаты большинства граждан. Сейчас уже известен показатель индексации, он составит – 12,1%.