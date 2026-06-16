Мають знати всі пенсіонери: що робити, якщо пенсія не прийшла

Українцям може надходити пенсія різними шляхами. Зокрема, громадяни мають право отримувати кошти на банківський рахунок та через Укрпошту.

Чому може перестати надходити пенсія?

Пенсія може перестати надходити через декілька причин, повідомляє ПФУ.

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Якщо спиратись на законодавство, можливі причини такі:

смерть пенсіонера;

внаслідок подачі недостовірних відомостей;

якщо пенсіонер проживає за кордоном і інше не передбачено міжнародним договором України.

Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України й виплата припиняється,

– повідомляє ПФУ.

Якщо пенсіонеру не надійшла пенсія, варто звернутись у Пенсійний фонд. Першочергово необхідно з'ясувати, чи взагалі відбулося нарахування пенсійної виплати у виплатний період.

Зв'язатись з ПФУ можна по-різному:

завітавши, у сервісний центр особисто;

через гарячу лінію;

через вебпортал Пенсійного фонду.

Що важливо знати про нарахування пенсії в Україні?