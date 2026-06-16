Чому може перестати надходити пенсія?

Пенсія може перестати надходити через декілька причин, повідомляє ПФУ.

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Якщо спиратись на законодавство, можливі причини такі:

смерть пенсіонера;

внаслідок подачі недостовірних відомостей;

якщо пенсіонер проживає за кордоном і інше не передбачено міжнародним договором України.

Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України й виплата припиняється,

– повідомляє ПФУ.

Якщо пенсіонеру не надійшла пенсія, варто звернутись у Пенсійний фонд. Першочергово необхідно з'ясувати, чи взагалі відбулося нарахування пенсійної виплати у виплатний період.

Зв'язатись з ПФУ можна по-різному:

завітавши, у сервісний центр особисто;

через гарячу лінію;

через вебпортал Пенсійного фонду.

Що важливо знати про нарахування пенсії в Україні?