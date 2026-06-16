Чому може перестати надходити пенсія?
Пенсія може перестати надходити через декілька причин, повідомляє ПФУ.
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Якщо спиратись на законодавство, можливі причини такі:
- смерть пенсіонера;
- внаслідок подачі недостовірних відомостей;
- якщо пенсіонер проживає за кордоном і інше не передбачено міжнародним договором України.
Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України й виплата припиняється,
– повідомляє ПФУ.
Якщо пенсіонеру не надійшла пенсія, варто звернутись у Пенсійний фонд. Першочергово необхідно з'ясувати, чи взагалі відбулося нарахування пенсійної виплати у виплатний період.
Зв'язатись з ПФУ можна по-різному:
- завітавши, у сервісний центр особисто;
- через гарячу лінію;
- через вебпортал Пенсійного фонду.
Що важливо знати про нарахування пенсії в Україні?
- Пенсія в Україні не надається у чітко визначену дату. Вона нараховується у період з 4 по 25 число щомісячно. Точне число місяця визначається індивідуально для кожного пенсіонера.
- На банківський рахунок пенсія нараховується швидше – переважно до 10 числа. А от на Укрпошті такий процес триває значно довше саме через роботу пошти. Зокрема, йдеться про тривалі логістичні процеси.