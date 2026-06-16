По каким причинам может прекратиться выплата пенсии?

Пенсия может перестать поступать по нескольким причинам, сообщает ПФУ.

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Если опираться на законодательство, возможные причины следующие:

смерть пенсионера;

вследствие подачи недостоверных сведений;

если пенсионер проживает за границей и иное не предусмотрено международным договором Украины.

Если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более одного года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается,

– сообщает ПФУ.

Если пенсионеру не поступила пенсия, стоит обратиться в Пенсионный фонд. В первую очередь необходимо выяснить, произошло ли вообще начисление пенсионной выплаты в выплатный период.

Связаться с ПФУ можно по-разному:

посетив сервисный центр лично;

через горячую линию;

через веб-портал Пенсионного фонда.

Что важно знать о начислении пенсии в Украине?