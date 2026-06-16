По каким причинам может прекратиться выплата пенсии?
Пенсия может перестать поступать по нескольким причинам, сообщает ПФУ.
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Если опираться на законодательство, возможные причины следующие:
- смерть пенсионера;
- вследствие подачи недостоверных сведений;
- если пенсионер проживает за границей и иное не предусмотрено международным договором Украины.
Если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более одного года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается,
– сообщает ПФУ.
Если пенсионеру не поступила пенсия, стоит обратиться в Пенсионный фонд. В первую очередь необходимо выяснить, произошло ли вообще начисление пенсионной выплаты в выплатный период.
Связаться с ПФУ можно по-разному:
- посетив сервисный центр лично;
- через горячую линию;
- через веб-портал Пенсионного фонда.
Что важно знать о начислении пенсии в Украине?
- Пенсия в Украине не выплачивается в четко определенную дату. Она начисляется в период с 4 по 25 число ежемесячно. Точное число месяца определяется индивидуально для каждого пенсионера.
- На банковский счет пенсия начисляется быстрее – преимущественно до 10 числа. А вот на Укрпочте такой процесс длится значительно дольше именно из-за работы почты. В частности, речь идет о длительных логистических процессах.