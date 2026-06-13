Кому можуть не зарахувати повний стаж?

Відсутність підтвердних документів може стати серйозною перешкодою для призначення пенсії окремим категоріям українців. Насамперед це стосується фізичних осіб-підприємців, яким у разі нестачі відомостей у державних реєстрах доведеться самостійно підтверджувати страховий стаж.

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Про це нагадують у Пенсійному фонді України. Адже однією з головних умов для формування страхового стажу є своєчасна сплата єдиного соціального внеску у розмірі не нижче мінімального.

Важливо! Якщо ЄСВ не сплачувався або надходив не в повному обсязі, відповідний період може не бути врахований під час призначення пенсії.

Коли можна дізнатись, що стажу бракує?

У Пенсійному фонді зазначають, що чимало підприємців дізнаються про відсутність окремих місяців стажу лише після звернення за пенсією. Найчастіше це пов'язано з пропущеними платежами або неповною сплатою внесків у попередні роки.

Окремий ризик існує для ФОПів, які фактично не ведуть діяльності, але залишаються зареєстрованими. У низці випадків вони зобов'язані сплачувати ЄСВ навіть за відсутності доходу. Якщо цього не робити, страховий стаж за відповідний період не накопичуватиметься.

Зверніть увагу! Підприємцям рекомендують регулярно перевіряти інформацію про сплачені внески та страховий стаж через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Якими документами можна підтвердити стаж?

Якщо йдеться про підприємницьку діяльність до 1 січня 2004 року, підтвердженням страхового стажу можуть бути квитанції про сплату внесків, платіжні доручення, документи про поштові перекази або офіційні дані Пенсійного фонду щодо перерахування коштів.

Для ФОПів на спрощеній системі також враховуються свідоцтво платника єдиного податку, спеціальний торговий патент, патент на сплату фіксованого податку чи документи про державну реєстрацію підприємницької діяльності.

Крім того, інформацію про періоди роботи можуть підтверджувати відомості з Реєстру застрахованих осіб.

Які періоди зараховують до страхового стажу?