Чи достатньо 26 років, аби піти на пенсію у 2026 році?
26 років достатньо, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі вимоги до стажу такі:
- для виходу на заслужений відпочинок в 60 років мінімум складає – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Відповідно, зі стажем 26 років, найшвидше людина може піти на пенсію у 63 роки.
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 26 років?
Окрім наведених вище даних, врахуємо також, що:
- особа мала дохід 15 000 гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
При вказаних факторах, пенсія у 63 роки складе приблизно – 4,3 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 26 років та зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати про пенсію зараз?
У квітні відбувається новий перерахунок пенсій. Він торкнеться виплат деяких працюючих пенсіонерів. Йдеться лише про тих осіб, що набули для цього достатньо стажу.
З 1 березня відбулася традиційна індексація пенсій. Завдяки цьому зросли виплати більшості пенсіонерів. Сума підвищення розраховувалась індивідуально – на базі основного розміру пенсії. Водночас мінімальне зростання склало – 100 гривень.