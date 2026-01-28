Скільки потрібно заробляти, щоб мати пенсію 10 тисяч гривень

Протягом 2025 року українці фіксували зміни у розмірі середньої заробітної плати, до того ж від початку 2026 року підвищили мінімальну зарплату. Очікується і зростання пенсійних виплат, що залежать від стажу, віку, коли людина йде на пенсію, та грошей, які заробляла. Щоб розрахувати, скільки треба отримувати зарплати для пенсії у 10 тисяч гривень – можна скористатися спеціальним калькулятором.

Скільки треба заробляти в місяць, щоб мати пенсію у 10 тисяч гривень?

Про те, як самостійно розрахувати майбутню пенсію та від чого залежить розмір виплат, перевіряємо за допомогою пенсійного калькулятора.

Порахувати майбутню пенсію дуже просто, головне – мати відповідність до оновлених умов Пенсійного фонду у 2026 році.

Тож, якщо чоловікові вийти на пенсію у 60 років, йому необхідно мати не менше 33 років стажу. У такому випадку, щоб пенсія була на рівні 10 тисяч гривень – за місяць потрібно заробляти 26 081 гривню.

Для жінок, щоб піти на пенсію у 60 років і вийти на рівень пенсії у 10 тисяч гривень, за місяць варто заробляти трішки більше 30 тисяч гривень.

Важливо пам’ятати, що багато залежить від напрацьованого стажу відповідно до віку. Наприклад, у ваші 63 роки потрібно мати не менше 23 років страхового стажу. Або ж якщо йдете на пенсію у 65 років – маєте напрацювати не менше 15 років.

Зверніть увагу! На розмір пенсії впливатиме ваша категорія. Серед можливих варіантів – ви суддя, підприємець, військовий, держслужбовець, шахтар, або ж маєте загальні умови.

Наприклад, якщо серед категорій оберемо суддю-чоловіка, який виходить на пенсію в 60 років, то його місячна зарплата має бути приблизно 16 тисяч гривень, аби на пенсії отримувати 10 тисяч гривень в місяць.

Як змінився розмір пенсій у 2026 році?

З 1 січня 2026 року в Україні зросла мінімальна зарплата, що має прямий вплив на перерахування мінімальної пенсії непрацюючим людям, які досягли віку 65 років і мають повний страховий стаж. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Ті пенсіонери, кому виповнилося 65 років і хто має стаж 30 років серед жінок та 35 років серед чоловіків, можуть очікувати на збільшення мінімальної пенсії до 3 458 гривень 80 копійок.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?

На початку весни щороку в Україні проходить індексація пенсій, іншими словами – перерахунок та збільшення виплат. Проте у 2026 році не всі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на зміни в розмірі виплат.

Водночас зазначається, що рівень індексацій цього року може бути 14,6%. Попри те, що остаточні показники оприлюднять пізніше, варто враховувати також індивідуальність ситуації.