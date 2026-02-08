Зелена печатка та дивні штампи: що означають позначки на доларах

Американські долари мають свій дизайн та значення окремих елементів. Попри традиційну печатку, звичну для всіх, бувають інші. Про їхнє значення мало хто знає, натомість обмінники можуть відмовитись брати такі гроші.

Що означає зелена печатка?

Про те, для чого на банкнотах ставлять спеціальну печатку, йдеться на ресурсі The US Сurrency Education Program.

Дивіться також Нові 100 доларів: не переплутайте цю купюру з підробкою

Так, кожен американський долар має зелений штамп. Він розташований правіше від портрету. І це не лише доповнення дизайну, а символічний елемент.

Штамп є символом Міністерства фінансів США. Печатка з'явилася раніше, ніж Міністерство почало роботу.

Протягом 200 років на позначці був скорочений напис "Thesaur. Amer. Septent. Sigil." Повністю це – "Treasury Americae Septentrionalis Sigillum", а в перекладі – "Печатка Казначейства Північної Америки".

Щоправда, на купюрах від 1969 року напис вже інший – "Департамент Казначейства". Зміни пов'язані з оновленням печатки, яку затвердив новий голова відомства у 1968 році. Від того часу слова на штампі не змінювали, вони дійсні до сьогодення.

Чи можна обміняти "мічені" долари?

Як пише PMG.ua, проблема може бути в іншому. Інколи на купюрах є дивні позначення або штампи різних кольорів. Найчастіше на банкнотах 100 доларів.



"Мічені" 100 доларів із різними штампами / Обмін старих купюр

Обмінники навіть можуть відмовлятися брати такі гроші. Проте це не брак чи підробка. Навпаки – в іноземних банках саме так підтверджують справжність купюри.

Тож, якщо бачите маленький кольоровий штамп на своїх доларах – це не знецінює купюру, а лише є підтвердженням від іншої країни, що гроші справжні, а не підроблені.

Чим відомі світові валюти?

Британські фунти стерлінгів – найстаріша валюта, яка досі використовується. Гроші офіційно вважаються найстарішими, адже офіційно перебувають в обігу з 1707 року.

Натомість найзахищенішими купюрами є швейцарські франки. Там аж 20 захисних елементів, включно з візерунками, голограмами, які унеможливлюють підробку валюти.