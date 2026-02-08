Зеленая печать и странные штампы: что означают пометки на долларах

Американские доллары имеют свой дизайн и значение отдельных элементов. Несмотря на традиционную печать, привычную для всех, бывают другие. Об их значении мало кто знает, зато обменники могут отказаться брать такие деньги.

Что означает зеленая печать?

О том, для чего на банкнотах ставят специальную печать, говорится на ресурсе The US Сurrency Education Program.

Так, каждый американский доллар имеет зеленый штамп. Он расположен правее портрета. И это не только дополнение дизайна, а символический элемент.

Штамп является символом Министерства финансов США. Печать появилась раньше, чем Министерство начало работу.

В течение 200 лет на отметке была сокращенная надпись "Thesaur. Amer. Septent. Sigil." Полностью это – "Treasury Americae Septentrionalis Sigillum", а в переводе – "Печать Казначейства Северной Америки".

Правда, на купюрах от 1969 года надпись уже другая – "Департамент Казначейства". Изменения связаны с обновлением печати, которую утвердил новый глава ведомства в 1968 году. С тех пор слова на штампе не меняли, они действительны до сих пор.

Можно ли обменять "меченые" доллары?

Как пишет PMG.ua, проблема может быть в другом. Иногда на купюрах есть странные обозначения или штампы разных цветов. Чаще всего на банкнотах 100 долларов.



"Меченые" 100 долларов с разными штампами / Обмен старых купюр

Обменники даже могут отказываться брать такие деньги. Однако это не брак или подделка. Наоборот – в иностранных банках именно так подтверждают подлинность купюры.

Поэтому, если видите маленький цветной штамп на своих долларах – это не обесценивает купюру, а лишь является подтверждением от другой страны, что деньги настоящие, а не поддельные.

Чем известны мировые валюты?

Британские фунты стерлингов – самая старая валюта, которая до сих пор используется. Деньги официально считаются самыми старыми, ведь официально находятся в обращении с 1707 года.

Зато самыми защищенными купюрами являются швейцарские франки. Там аж 20 защитных элементов, включая узоры, голограммы, которые делают невозможным подделку валюты.