До чого призвело зростання ПДВ в Росії?
ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.
Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Зокрема, збільшення інфляційного тиску.
А також:
- підвищення вартості державних запозичень;
- падіння доходів російських підприємств;
- та високого рівня облікової ставки.
Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення. Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів,
– наголошує українська розвідка.
Після того як відбулося зростання ПДВ, цей податок в Росії став одним із найбільших у світі. Вищий лише в Угорщині та деяких країнах Північної Європи.
Зауважимо, що наслідки цього збільшення помітні уже зараз. Зокрема, через зростання цін у низці галузей. Так, наприклад, логістичні компанії одразу скоригували свої тарифи на 10 – 20%, повідомляє СЗРУ.
У громадському харчуванні, фітнесі, приватній медицині та освіті підвищення цін у середньому становило близько 8 – 10%, а в IT та цифрових послугах – 5 – 7%,
– вказує українська розвідка.
Які ще зміни в російській економіці помітні зараз?
В Росії відчутно скорочуються нафтогазові доходи. Цьому сприяють санкції, а також удари України по російських НПЗ.
Російські роботодавці почали різко скорочувати штат. Як показує статистика, таке рішення ухвалили 51% компаній. Потрібно розуміти, що ця ситуація стала наслідком уповільнення економіки та фінансових труднощів.
Щобільше, російський бізнес почав зменшувати витрати на забезпечення працівників. Зокрема, скасовувати індексацію зарплат.