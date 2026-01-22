До чого призвело зростання ПДВ в Росії?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Зокрема, збільшення інфляційного тиску.

А також:

підвищення вартості державних запозичень;

падіння доходів російських підприємств;

та високого рівня облікової ставки.

Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення. Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів,

– наголошує українська розвідка.

Після того як відбулося зростання ПДВ, цей податок в Росії став одним із найбільших у світі. Вищий лише в Угорщині та деяких країнах Північної Європи.

Зауважимо, що наслідки цього збільшення помітні уже зараз. Зокрема, через зростання цін у низці галузей. Так, наприклад, логістичні компанії одразу скоригували свої тарифи на 10 – 20%, повідомляє СЗРУ.

У громадському харчуванні, фітнесі, приватній медицині та освіті підвищення цін у середньому становило близько 8 – 10%, а в IT та цифрових послугах – 5 – 7%,

– вказує українська розвідка.

Які ще зміни в російській економіці помітні зараз?