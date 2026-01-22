К чему привел рост НДС в России?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. В частности, увеличению инфляционного давления.

А также:

повышению стоимости государственных заимствований;

падению доходов российских предприятий;

и высокому уровню учетной ставки.

Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов,

– отмечает украинская разведка.

После того как произошел рост НДС, этот налог в России стал одним из крупнейших в мире. Выше только в Венгрии и некоторых странах Северной Европы.

Заметим, что последствия этого увеличения заметны уже сейчас. В частности, через рост цен в ряде отраслей. Так, например, логистические компании сразу скорректировали свои тарифы на 10 – 20%, сообщает СЗРУ.

В общественном питании, фитнесе, частной медицине и образовании повышение цен в среднем составило около 8 – 10%, а в IT и цифровых услугах – 5 – 7%,

– указывает украинская разведка.

