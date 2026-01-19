Ці зміни стануть справжнім ударом для росіян: Кремль уже ухвалив рішення

Ще у 2025 році Кремль ухвалив рішення про підвищення стандартної ставки Податку на додану вартість (ПДВ). Ці зміни набрали чинності з 1 січня 2026. Відомо, що ПДВ в Росії зросло з 20 до 22%

На що вплине зростання ПДВ в Росії?

Завдяки такому зростанню ПДВ, Москва прагне закрити бюджетну дірку, повідомляє 24 Канал з посиланням СЗРУ.

Зауважимо, що бюджетний дефіцит в Росії у 2025 році став значно більшим ніж очікувалось. Він складав приблизно – 5,7 трильйона рублів, повідомляє російське видання "The Moscow Times".

Така ситуація стала наслідком сукупності факторів, у тому числі:

значних військових витрат;

зменшення нафтогазових доходів Росії.

Проте збільшення ПДВ, замість усунення основної проблеми, імовірно, спричинить низку інших критичних наслідків для Кремля:

зростання ПДВ посилить інфляційний тиск в Росії;

доходи російських підприємств будуть падати;

Центробанк Росії може прийняти рішення про утримування високого рівня облікової ставки на, як мінімум, декілька кварталів;

а також зменшаться надходження від акцизів та мит через зниження рівня внутрішнього попиту;

Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– повідомила українська розвідка.

Цікаво! Після підвищення, ПДВ в Росії став одним з найвищих у світі. Більший – в Угорщині, там він складає 27%. Також вищий цей податок у низці країн Північної Європи.

Що ще потрібно знати про ситуацію в Росії зараз?