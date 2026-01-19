Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Ці зміни стануть справжнім ударом для росіян: Кремль уже ухвалив рішення
19 січня, 06:00
3

Ці зміни стануть справжнім ударом для росіян: Кремль уже ухвалив рішення

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 січня 2026 року в Росії підвищено ставку ПДВ з 20% до 22% для покриття бюджетного дефіциту.
  • Зростання ПДВ може спричинити інфляційний тиск, падіння доходів підприємств, і підвищення вартості державних запозичень.

Ще у 2025 році Кремль ухвалив рішення про підвищення стандартної ставки Податку на додану вартість (ПДВ). Ці зміни набрали чинності з 1 січня 2026. Відомо, що ПДВ в Росії зросло з 20 до 22%

На що вплине зростання ПДВ в Росії?

Завдяки такому зростанню ПДВ, Москва прагне закрити бюджетну дірку, повідомляє 24 Канал з посиланням СЗРУ.

Читайте також "Трамп" за 22 мільярди доларів: що відомо про один із найдорожчих військових кораблів США

Зауважимо, що бюджетний дефіцит в Росії у 2025 році став значно більшим ніж очікувалось. Він складав приблизно –  5,7 трильйона рублів, повідомляє російське видання "The Moscow Times". 

Така ситуація стала наслідком сукупності факторів, у тому числі:

  • значних військових витрат;
  • зменшення нафтогазових доходів Росії.

Проте збільшення ПДВ, замість усунення основної проблеми, імовірно, спричинить низку інших критичних наслідків для Кремля:

  • зростання ПДВ посилить інфляційний тиск в Росії;
  • доходи російських підприємств будуть падати;
  • Центробанк Росії може прийняти рішення про утримування високого рівня облікової ставки на, як мінімум, декілька кварталів;
  • а також зменшаться надходження від акцизів та мит через зниження рівня внутрішнього попиту;

Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,
– повідомила українська розвідка.

Цікаво! Після підвищення, ПДВ в Росії став одним з найвищих у світі. Більший – в Угорщині, там він складає 27%. Також вищий цей податок у низці країн Північної Європи.

Що ще потрібно знати про ситуацію в Росії зараз?

  • В Росії відчутно скорочуються нафтогазові доходи. Цьому сприяють санкції. Зокрема, проти тіньового флоту.

  • Росія хоче розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року.  Це відбуватиметься на Донеччині. Таким чином Кремль прагне використати українські ресурси, аби перекрити свій дефіцит. 

  • Росія наповнює свій бюджет, завдяки українським ресурсам. Наприклад, зерну. Його активно вивозять з окупованих території України і зараз.