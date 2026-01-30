Для чего в России повысили НДС?

НДС в России с начала 2026 года повысили, чтобы уменьшить бюджетный дефицит, сообщает СВРУ.

Читайте также За 15 минут упало почти на 500 долларов: золото стремительно теряет свою стоимость

Нужно понимать, что сейчас экономическая ситуация в России обостряется. В частности, на фоне снижения нефтегазовых доходов.

Как показывает статистика, ситуация в этой области такова:

В 2025 году нефтегазовые доходы России упали на 24%, если сравнивать с результатами 2024 года. Такая ситуация стала следствием совокупности факторов, в частности, введенных санкций и падения цен на нефть на мировом рынке.

Сейчас Россия вынуждена делать значительный дисконт на нефть. Таким образом Москва пытается удержать покупателей из Индии. Скидки для них достигают 25 долларов за баррель, по сравнению со стоимостью марки Brent, сообщает Financial Times.

Повышение НДС ухудшило положение вещей во многих секторах. Однако, вероятно, ситуация в России станет еще тяжелее, сообщает украинская разведка.

Не успел российский бизнес привыкнуть к повышению НДС, как чиновники начали обсуждать введение новых налогов и повышение уже действующих, чтобы спасти бюджет от падения нефтегазовых доходов, которое в начале 2026 года резко ускорилось,

– указала разведка.

Как известно, Минфин России подготовил проект указа о введении экспортной пошлины на алмазы. Такие изменения якобы должны поддержать указанную отрасль.

На что влияет повышение НДС в России?