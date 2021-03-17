Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News розповів про своє ставлення до дій президента Росії. Після цього курс долара та євро суттєво виріс на російському ринку валют.

Як Байден назвав Путіна вбивцею

Президент США Джо Байден заявив, що його російському колезі Володимиру Путіну доведеться відповісти за спроби втручання в недавні американські вибори.

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Він поплатиться за це,

– сказав Байден.

Байден не уточнив, як саме президент Росії "поплатиться", але пообіцяв, що наслідки для нього настануть скоро.

Після цього президента США запитали, чи вважає він Путіна "вбивцею". На що Байден відповів: "Ага, Так".

Що про це кажуть у Росії

У Кремлі поки що не коментували висловлювання Байдена. Поки що відреагував голова Держдуми В'ячеслав Володін, назвавши інтерв'ю Байдена "образою росіян".

Байден своєю заявою образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля. Путін – наш президент, нападки на нього – це нападки на нашу країну!

– написав Володін.

Як відреагував рубль

Рубль різко впав після висловлювань Байдена. Відтак на московській біржі російський рубль втратив понад 55 копійок відносно євро та долара.

Що відомо про втручання Росії у вибори