Які ціни на залізну руду?
У понеділок, 1 вересня, вартість сировини для металургії знизилася на 2,6%, до 100,80 долара за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
За даними аналітиків, запаси основних видів сталі почали збільшуватися із середини серпня, що може вказувати на падіння попиту і чинити додатковий тиск на вартість залізної руди
Згідно з офіційною статистикою, оприлюдненою в неділю, 31 серпня, виробнича активність в Китаї в серпні залишалася в зоні спаду. При цьому продажі житла в країні продовжили знижуватися в минулому місяці, попри здешевлення.
Важливо! Ф'ючерси на залізну руду на Сінгапурській біржі (велика платформа для торгівлі товарами, включаючи метали та інші сировинні матеріали) подешевшали на 2,2%, до 101,25 долара за тонну.
Що потрібно знати про ціни на метали?
- Китай залишається беззаперечним світовим лідером у виробництві сталі. У 2023 році обсяги виробництва металу в КНР перевищили 1 мільярд тонн, що склало понад половину (близько 54%) світового виробництва. На другому місці за цим показником знаходиться Індія, яка продемонструвала найвищі темпи зростання – 18%.
- З початку 2025 року Китай значно збільшив експорт сталевих напівфабрикатів – на 320%, досягнувши обсягу 7,4 мільйона тонн. Найбільшим імпортером китайської продукції стала Індонезія (1,14 мільйона тонн), за якою слідують Філіппіни (майже 1 мільйон тонн), Туреччина, Італія та Саудівська Аравія.
- Україна має одні з найбільших у світі запасів залізної руди, які оцінюються в 18,1 мільярда тонн. Загальна вартість цих покладів сягає близько 2 трильйонів доларів. За даними Державного балансу корисних копалин, в Україні виявлено 60 родовищ залізної руди, з яких на даний час розробляється 26.