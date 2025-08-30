Які в Україні запаси залізної руди?
Запаси залізної руди в Україні оцінюються в 18,1 мільярда тонн. Це одне з найбільших багатств України – загальна вартість покладів цього ресурсу сягає приблизно 2 трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
За даними Державного балансу корисних копалин в Україні виявлено 60 родовищ залізної руди, з яких 26 продовжують розроблятися. Найбільші родовища залізної руди зосереджені в Криворізькому та Керченському басейнах.
Скільки руди в Криворізькому басейні?
Найбільші запаси залізної руди зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні.
Регіон охоплює території:
Дніпропетровської області;
Полтавської області;
Кіровоградської області;
Запорізької області.
Тут розвідано близько 20 мільярдів тонн руди, а видобуток ведеться як підземним способом (багаті руди), так і відкритим і частково підземним (залізисті кварцити).
У басейні також є значні запаси бурих залізних руд, проте їх не розробляють через відсутність попиту.
Цікаво! На початку 21 століття потенціал видобутку в Кривбасі оцінювався в 190 мільйонів тонн руди на рік, але фактичний показник становить приблизно 50 мільйонів тонн. У басейні працюють дев'ять шахт і п'ять гірничо-збагачувальних комбінатів.
Скільки руди в Керченському басейні?
Ще одним великим родовищем є Керченський залізорудний басейн в Автономній Республіці Крим. Тут розвідані запаси бурих залізних руд із вмістом заліза до 40%, загальний обсяг яких перевищує 1 мільярд тонн.
Важливо! Дані про поточний стан і обсяги запасів недоступні через російську окупацію Криму з 2014 року.
Видобуток руди в Керченському басейні вівся з кінця 29 століття і тривав аж до 1992 року, коли роботи зупинили, а родовища були законсервовані. Керченський басейн вважався одним з головних джерел залізної руди Російської імперії.
Що ще варто знати про ресурси України?
- Україна має десятки великих промислових підприємств. Найбільшим металургійним заводом країни є "АрселорМіттал Кривий Ріг". Разом з дочірніми компаніями тут працює понад 20 тисяч осіб, багато з яких продовжують трудові династії. Загальна площа виробничих об'єктів перевищує 4800 гектарів.
- Крім залізної руди, в Україні є і власні нафтогазові ресурси. Виділяють три нафтогазові регіони: Східний, Західний і Південний. Найбільша частина запасів зосереджена в Східному регіоні (Дніпропетровська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська області та інші). Тут знаходиться близько 85% газових і 61% нафтових ресурсів країни.