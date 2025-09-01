Какие цены на железную руду?

В понедельник, 1 сентября, стоимость сырья для металлургии снизилась на 2,6%, до 100,80 доллара за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным аналитиков, запасы основных видов стали начали увеличиваться с середины августа, что может указывать на падение спроса и оказывать дополнительное давление на стоимость железной руды

Согласно официальной статистике, обнародованной в воскресенье, 31 августа, производственная активность в Китае в августе оставалась в зоне спада. При этом продажи жилья в стране продолжили снижаться в прошлом месяце, несмотря на удешевление.

Важно! Фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже (крупная платформа для торговли товарами, включая металлы и другие сырьевые материалы) подешевели на 2,2%, до 101,25 доллара за тонну.

Что нужно знать о ценах на металлы?