Какие цены на железную руду?
В понедельник, 1 сентября, стоимость сырья для металлургии снизилась на 2,6%, до 100,80 доллара за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По данным аналитиков, запасы основных видов стали начали увеличиваться с середины августа, что может указывать на падение спроса и оказывать дополнительное давление на стоимость железной руды
Согласно официальной статистике, обнародованной в воскресенье, 31 августа, производственная активность в Китае в августе оставалась в зоне спада. При этом продажи жилья в стране продолжили снижаться в прошлом месяце, несмотря на удешевление.
Важно! Фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже (крупная платформа для торговли товарами, включая металлы и другие сырьевые материалы) подешевели на 2,2%, до 101,25 доллара за тонну.
Что нужно знать о ценах на металлы?
- Китай остается безоговорочным мировым лидером в производстве стали. В 2023 году объемы производства металла в КНР превысили 1 миллиард тонн, что составило более половины (около 54%) мирового производства. На втором месте по этому показателю находится Индия, которая продемонстрировала самые высокие темпы роста – 18%.
- С начала 2025 года Китай значительно увеличил экспорт стальных полуфабрикатов – на 320%, достигнув объема 7,4 миллиона тонн. Крупнейшим импортером китайской продукции стала Индонезия (1,14 миллиона тонн), за которой следуют Филиппины (почти 1 миллион тонн), Турция, Италия и Саудовская Аравия.
- Украина имеет одни из крупнейших в мире запасов железной руды, которые оцениваются в 18,1 миллиарда тонн. Общая стоимость этих залежей достигает около 2 триллионов долларов. По данным Государственного баланса полезных ископаемых, в Украине выявлено 60 месторождений железной руды, из которых в настоящее время разрабатывается 26.