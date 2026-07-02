Українці рекордно вклалися в ОВДП: скільки грошей уже позичили державі

Навіть в умовах повномасштабної війни українці продовжують активно інвестувати в ОВДП. Станом на 1 липня портфель облігацій у власності фізичних осіб сягнув 150 мільярдів гривень, збільшившись на 59% за рік і на 33,9% із початку 2026 року.

Скільки грошей українці вклали в ОВДП

Однак ще напередодні сума побила попередній рекорд. Деталі розповіли в Міністерстві фінансів України, яке випускає такі державні цінні папери для залучення коштів до бюджету.

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Водночас станом на 24 червня портфель облігацій фізичних осіб досяг історичного максимуму – 153,6 мільярда гривень.

У відомстві також повідомили, що частка фізичних осіб серед власників ОВДП за рік зросла з 5,1% до 7,6%. Отже, інтерес громадян до такого інструменту продовжує зростати.

Наприклад, за перше півріччя 2026 року аукціони з розміщення ОВДП залучили до держбюджету понад 254,1 мільярда гривень.

Лише у червні відбулося 14 аукціонів (36,07 мільярда гривень в еквіваленті), а попит на switch-аукціон сягнув 17 мільярдів гривень, що дало змогу скоротити боргове навантаження.

До слова, придбати державні облігації можна через Дію – номіналом у тисячу гривень, доларів США чи євро. Такі інвестиції звільнені від оподаткування, а також є найліквіднішими фінансовими інструментами на українському ринку капіталу.

Нагадаємо, напередодні вперше за майже 20 років Міненерго купило ОВДП за кошти фінансового резерву, інвестувавши в цінні папери майже 400 мільйонів гривень.