Яка різниця між депозитами та ОВДП

І хоча обидва інструменти мають схожу мету, між ними є низка важливих відмінностей, про які варто знати перед ухваленням рішення. Деталі пояснили експерти платформи Нацбанку "Гаразд".

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Депозити

Такі вклади часто називають найпростішим способом вберегти заощадження від знецінення, а також отримати пасивний дохід. Окрім того, це значно безпечніше, аніж зберігати готівку вдома.

Наприклад, навіть якщо за певних обставин ваш банк визнають неплатоспроможним, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від імені держави виплатить відшкодування (під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення діє повна гарантія, але пізніше сума становитиме 600 тисяч гривень).

На депозит можна покласти банківські метали, гривні та іноземну валюту. Щоправда, середні ставки за вкладами в національній валюті значно вищі, наразі це близько 13 – 14,5% річних.

В коментарях 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв неодноразово наголошував, що найбільш популярними та збалансованими в Україні залишаються депозити строком на 6 – 9 місяців, а за сприятливих умов реальний чистий дохід може скласти 3 – 4% від суми вкладу. Детальніше про підрахунки читайте за посиланням.

Утім це далеко не єдиний спосіб заробляти на своїх заощадженнях. Наприклад, подекуди у Європі процентні ставки за депозитами становлять менш як 1% річних або взагалі дорівнюють нулю. У такий спосіб громадян заохочують диверсифікувати свої накопичення та вкладати їх частину в цінні папери.

ОВДП

Українці ж можуть одночасно підтримувати державу, купуючи цінні папери, які випускає Мінфін для залучення коштів до бюджету.

За допомогою ОВДП інвестор фактично надає позику під визначений відсоток. Отримані кошти спрямовують на фінансування оборонних і соціальних потреб, а повернення вкладень і нарахованого доходу гарантують у повному обсязі.

Ще одна перевага – звільнення від оподаткування (18% ПДФО та 5% військового збору). Ба більше, частина облігацій приносить відсоткові виплати протягом строку обігу. Такий інструмент доступний звичайним громадянам і належить до найліквідніших фінансових інструментів на українському ринку капіталу.

Нагадаємо, одним із ключових орієнтирів для дохідності залишається облікова ставка Нацбанку, яку востаннє переглядали на засіданні монетарного комітету в четвер, 18 червня.