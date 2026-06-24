Що відомо про купівлю Міненерго ОВДП

Міненерго придбало ОВДП вперше за майже 20 років, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Він розказав, що майже 400 мільйонів гривень вже інвестовано в державні цінні папери. А загалом у поточному році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень

Також Шмигаль пояснив, куди спрямують ці гроші. Вони передбачені для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок.

Згідно зі словами міністра, придбання ОВДП стало першим кроком у запровадженні механізму управління коштами фінансового резерву. Крім того, фінансовий резерв формується коштом регулярних внесків АТ "НАЕК "Енергоатом", яке щомісяця перераховує до спеціального фонду 65,4 мільйона гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок.

Однак, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У зв'язку з цим, гроші, які були накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість.

Інвестування грошей в ОВДП дозволить Міненерго:

захистити кошти від інфляції;

зберегти їхню купівельну спроможність;

забезпечити додаткове наповнення резерву коштом доходу від державних цінних паперів.

Україна послідовно формує систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань та найкращих світових практик,

– додав Шмигаль.

Як додав міністр енергетики, це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Таким чином, інвестування коштів в облігації внутрішньої державної позики є ефективним інструментом управління ресурсами. Зокрема, їх тоді не "лякатимуть" інфляційні процеси.

Що ще варто знати про ОВДП

З 2022 року в Україні з’явилися військові облігації — особливий вид ОВДП. Облігації бувають у трьох валютах – гривні, доларах і євро – а їхній номінал становить 1 000 одиниць відповідної валюти.

В країні не було випадків дефолту ні за внутрішніми, ні за зовнішніми зобов'язаннями. Але облігації внутрішньої державної позики можуть впасти у ціні.