Сколько денег украинцы вложили в ОВГЗ

Однако еще накануне эта сумма побила предыдущий рекорд. Подробности сообщили в Министерстве финансов Украины, которое выпускает такие государственные ценные бумаги для привлечения средств в бюджет.

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В то же время по состоянию на 24 июня портфель облигаций физических лиц достиг исторического максимума – 153,6 миллиарда гривен.

В ведомстве также сообщили, что доля физических лиц среди владельцев ОВГЗ за год выросла с 5,1% до 7,6%. Таким образом, интерес граждан к этому инструменту продолжает расти.

Например, за первое полугодие 2026 года аукционы по размещению ОВГЗ привлекли в госбюджет более 254,1 миллиарда гривен.

Только в июне состоялось 14 аукционов (36,07 миллиарда гривен в эквиваленте), а спрос на switch-аукцион достиг 17 миллиардов гривен, что позволило сократить долговую нагрузку.

К слову, приобрести государственные облигации можно через Дию – номиналом в тысячу гривен, долларов США или евро. Такие инвестиции освобождены от налогообложения, а также являются наиболее ликвидными финансовыми инструментами на украинском рынке капитала.

Напомним, накануне впервые за почти 20 лет Минэнерго купило ОВГЗ за счет средств финансового резерва, инвестировав в ценные бумаги почти 400 миллионов гривен.