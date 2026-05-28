Що відомо про рішення Ощадбанку?
Термін дії карток автоматично продовжено. Тепер кінцевим вважається 31 грудня 2026 року, повідомляє Ощадбанк.
Читайте також Є лише місяць: один з українських банків попередив українців
Зверніть увагу! Йдеться саме про ті картки, термін дії яких завершився з лютого 2022 року.
Водночас автоматичне продовження не відбуватиметься для таких карток:Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- за якими не було проведено жодних операцій, починаючи з 1 січня 2025 року;
- або ж у випадку, коли залишок коштів на рахунку менше або дорівнює нулю.
Якщо вашу картку вже перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у зручний для вас час,
– повідомив банк.
Зауважимо, це не перше продовження терміну дії карток Ощадбанку. Раніше було ухвалено рішення, що вони будуть чинні до 30 червня 2026 року. Продовження аналогічно відбувалось в автоматичному режимі.
Важливо! Ощадбанк ухвалив рішення про продовження терміну дії карток для забезпечення зручності клієнтів. Навіть попри "прострочений" пластик усі функції зберігаються. Тобто, картка працює як і раніше.
Яка ситуація з картками інших банків?
"Приватбанк" також ухвалював рішення про продовження терміну дії карток. Йдеться саме про пластик, термін дії якого завершився з лютого 2022 року.
А Monobank не ухвалював рішення про продовження термін дії карток. Тобто, інформація на пластику є достовірною. Проте банк наголошував, що перевипустити картку можна легко – за декілька хвилин у застосунку.