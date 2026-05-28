Що відомо про рішення Ощадбанку?

Термін дії карток автоматично продовжено. Тепер кінцевим вважається 31 грудня 2026 року, повідомляє Ощадбанк.

Зверніть увагу! Йдеться саме про ті картки, термін дії яких завершився з лютого 2022 року.

Водночас автоматичне продовження не відбуватиметься для таких карток:

за якими не було проведено жодних операцій, починаючи з 1 січня 2025 року;

або ж у випадку, коли залишок коштів на рахунку менше або дорівнює нулю.

Якщо вашу картку вже перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у зручний для вас час,

– повідомив банк.

Зауважимо, це не перше продовження терміну дії карток Ощадбанку. Раніше було ухвалено рішення, що вони будуть чинні до 30 червня 2026 року. Продовження аналогічно відбувалось в автоматичному режимі.

Важливо! Ощадбанк ухвалив рішення про продовження терміну дії карток для забезпечення зручності клієнтів. Навіть попри "прострочений" пластик усі функції зберігаються. Тобто, картка працює як і раніше.

