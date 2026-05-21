Що тепер чекає на Березу?

Згідно з ухваленим рішенням, Береза тепер має утримуватись від тверджень, які стосуються звинувачення Ощадбанку та посадових осіб цього банку в обставинах "угорської справи", повідомляє Ощадбанк.

До того ж від Берези вимагають:

не поширювати вказані твердження;

видалити публікації таких тверджень.

Відповідно до Цивільного кодексу Австрії та Закону про недобросовісну конкуренцію попередня судова заборона є кроком, спрямованим на оперативний захист прав позивача та недопущення подальшого поширення недостовірної інформації,

– наголошує Ощадбанк.

Якщо попередня судова заборона не буде виконана, на відповідача можуть накласти штраф у сумі – 100 тисяч євро. Ці кошти сплачуються в австрійський бюджет.

Зауважимо, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (EU Digital Services Act), адміністрації Facebook та Telegram були повідомлені про ухвалене рішення. Це зроблено з вимогою примусового видалення попередніх публікацій у разі, якщо відповідач не здійснить це своєчасно.

У чому суть конфлікту Ощадбанку та Берези?

Ще 20 березня стало відомо, що Ощадбанк звинуватив Березу у розповсюдженні неправдивої інформації. Банк наголошував, що розцінює ці заяви, як наклеп та пообіцяв захищати свої інтереси, йдеться у повідомленні Ощадбанку.

Посилаючись на анонімні джерела та зробивши хибні й маніпулятивні висновки Борислав Береза поставив під сумнів стан корпоративного управління в Ощадбанку та досконалість системи протидії недобросовісним постачальникам,

– повідомляє Ощадбанк.

Нагадаємо, Борислав Береза зробив низку заяв щодо Ощадбанку. Він заявляв, що насправді перевезення коштів через Угорщину це могла бути тіньова схема вивезення активів за кордон. Зокрема, валюти та золота.

Береза також казав, що:

броньовані авто Ощадбанку їздили через Австрію та Сербію;

а саме на території України відбувалася підміна готівки.

Окрім цього, Береза звинувачував у причетності до цієї схеми НБУ та Офіс президента. Під сумнів нардеп поставив метод перевезення готівки. Адже за словами Берези, інші банки цю процедуру проводять інакше.

Зверніть увагу! На момент написання цієї публікації, пости Борислава Берези з Facebook видалені.

Що Ощадбанк планує робити далі?

Далі Ощадбанк планує подати основний позов про захист ділової репутації. Метою цього є досягнення остаточної судової заборони на поширення інформації, що не є правдивою.

Важливо! За певних обставин, в межах цього провадження, банк може отримати відшкодування судових витрат.

Що важливо знати про "угорську справу"?