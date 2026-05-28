Что известно о решении Ощадбанка?

Срок действия карточек автоматически продлен. Теперь конечным считается 31 декабря 2026 года, сообщает Ощадбанк.

Обратите внимание! Речь идет именно о тех картах, срок действия которых завершился с февраля 2022 года.

В то же время автоматическое продление не будет происходить для таких карт:

по которым не было проведено никаких операций, начиная с 1 января 2025 года;

или же в случае, когда остаток средств на счете меньше или равен нулю.

Если ваша карта уже перевыпущена, получить ее можно в отделении Ощадбанка в удобное для вас время,

– сообщил банк.

Заметим, это не первое продление срока действия карт Ощадбанка. Ранее было принято решение, что они будут действительными до 30 июня 2026 года. Продление аналогично происходило в автоматическом режиме.

Важно! Ощадбанк принял решение о продлении срока действия карт для обеспечения удобства клиентов. Даже несмотря на "просроченный" пластик все функции сохраняются. То есть, карта работает по-прежнему.

