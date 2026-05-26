Що відомо про рішення, яке ухвалив Ощадбанк щодо карток?
Своє рішення Ощадбанк пояснив продовженням дії воєнного стану та зручністю для клієнтів.
Зверніть увагу! Автоматичне продовження введено виключно для карток, термін дії яких – закінчився з лютого 2022 року.
Водночас є картки для яких не діятиме автоматичне продовження терміну дії. Йдеться про:
- картки, термін дії яких минув протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року за умови, що протягом вересня 2025 – жовтня 2025 року включно була здійснена щонайменше одна операція в касі, АТМ, ІПТ, ТСП.
- картки, строк дії яких завершився протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року, при цьому, баланс на них – дорівнює нулю, а протягом останніх пів року не було проведено жодних операцій.
Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час,
– закликає Ощадбанк.
Яка ситуація з картками інших банків?
Можливість продовження терміну дії карток визначає кожен банк індивідуально. Зокрема, "Приватбанк" ухвалював подібне рішення. Цей банк також автоматично продовжував термін дії карток.
"Приватбанк" зазначає, що українці мають змогу перевипустити картку онлайн. Тоді вона буде в форматі digital. Також замовити картку можна поштою (у тому числі й – за кордон).