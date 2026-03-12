Угорщина готова повернути машини Ощадбанку, але є нюанс
- Угорщина поверне Ощадбанку авто, але без конфіскованого золота та валюти.
- Цінності Ощадбанку залишаться в Угорщині на 60 днів для розслідування, згідно з новим законом.
Угорщина готова повернути Ощадбанку авто. Проте, там не буде цінностей. Йдеться про золото та валюту, яку угорські сили раніше конфіскували в українських інкасаторів.
На яких умовах Угорщина готова повернути авто?
Передача арештованих автомобілів має відбутися у четвер вранці, повідомляє "Європейська правда".
Читайте також "Угорщина живе однією датою": як викрадення грошей Ощадбанку грає на руку Орбану
Зверніть увагу! Адвокатів української сторони повідомили про цей намір слідчі угорської Національної служби податків і митниці.
На теперішній час, інформація про стан автомобілів відсутня, Зокрема, невідомо, які пошкодження було здійснено під час зламу сейфа.
Аби залишити золото та валюту в Угорщині, раніше угорська влада ухвалила спеціальний закон. Нагадаємо, його розглядали в екстреному порядку.
Згідно з цим рішенням, цінності Ощадбанку мають залишатися як мінімум протягом 60 днів на угорській території. В цей час відбуватиметься розслідування повідомляється в документі.
Мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їхнього транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з'ясовані, й перевезення здійснювалося з порушенням звичайної міжнародної практики,
– пояснив ухвалення цього закону уряд Угорщини.
Важливо! За ухвалення цього закону проголосувало 119 представників угорського парламенту.
Що важливо знати про вилучення коштів у українських інкасаторів?
Українських інкасаторів захопили угорські сили. Було затримано не тільки працівників українського Ощадбанку, а й вилучено авто та цінності. 6 березня стало відомо про повернення інкасаторів на територію України. Авто, валюта та золото, при цьому, залишались в Угорщині.
Як показують дані Ощадбанку, в українських інкасаторів було 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів та 9 золотих злитків по 1 кілограму кожен. Ці цінності перевозились, згідно з міжнародними правилами.
Зеленський відреагував на дії Угорщини. Він назвав такі дії бандитизмом. НБУ, своєю чергою, звернувся до міжнародних інстанцій.