Ощадбанк припиняє роботу: банк попередив громадян
Ощадбанк запланував велике оновлення. Для цього будуть проводитись масштабні технічні роботи. Коли саме не працюватиме банк, розповідаємо далі.
Які послуги Ощадбанку будуть недоступні?
Не працюватиме мобільний Ощад, розповідає 24 Канал з посиланням на сповіщення у застосунку банку.
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Сповіщення про припинення роботи Ощадбанку / Скриншот з застосунку банку
Технічні роботи заплановані на 14 червня. Тобто, неділю. Триватимуть вони з 03:45 ранку до 22:00 вечора.
У вказаний період часу неможливо буде проводити такі операції:
- операції з поточними рахунками;
- операції з депозитами;
- обмін валют;
- здійснювати формування декларацій.
Цікавим є нюанс щодо фізичних відділень Ощадбанку. Вони також не працюватимуть у вказаний час.
Зверніть увагу! Як вказав банк, технічні роботи заплановані на неділю, аби мінімізувати незручності для клієнтів.
Чи можна буде користуватися картками Ощадбанку в цей час?
Попри проведення технічних робіт, картками Ощадбанку можна буде користуватись у звичайному режимі. Тобто, вони функціонуватимуть як зазвичай.
Це означає, що 14 червня можна розраховуватися картками Ощадбанку в торговельних мережах. До того ж дозволено знімати готівку в банкоматах.