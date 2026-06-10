Які зміни щодо SWIFT-платежів ввів Monobank?

Комісія скасована як для вхідних, так і вихідних платежів, повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Раніше SWIFT-переказ міг обійтися в середньому у 1000 гривень. Monobank отримував з цього значні прибутки.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank На цій комісії ми заробляли понад 11 мільйонів гривень на рік, але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку.

Як каже Гороховський, таке рішення ухвалили, бо для багатьох SWIFT-платежі надзвичайно важливі:

для бізнесу скасування комісії це дешевші закупівлі;

а для простих людей – зменшення витрат на оплату навчання, лікування та покупку військової амуніції.

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