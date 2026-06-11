Які послуги Ощадбанку будуть недоступні?

Не працюватиме мобільний Ощад, розповідає 24 Канал з посиланням на сповіщення у застосунку банку.

Читайте також Зміни щодо SWIFT-платежів: Гороховський попередив українців


Сповіщення про припинення роботи Ощадбанку / Скриншот з застосунку банку

Технічні роботи заплановані на 14 червня. Тобто, неділю. Триватимуть вони з 03:45 ранку до 22:00 вечора.

У вказаний період часу неможливо буде проводити такі операції:

  • операції з поточними рахунками;
  • операції з депозитами;
  • обмін валют;
  • здійснювати формування декларацій.

Цікавим є нюанс щодо фізичних відділень Ощадбанку. Вони також не працюватимуть у вказаний час.

Зверніть увагу! Як вказав банк, технічні роботи заплановані на неділю, аби мінімізувати незручності для клієнтів.

Чи можна буде користуватися картками Ощадбанку в цей час?

  • Попри проведення технічних робіт, картками Ощадбанку можна буде користуватись у звичайному режимі. Тобто, вони функціонуватимуть як зазвичай.

  • Це означає, що 14 червня можна розраховуватися картками Ощадбанку в торговельних мережах. До того ж дозволено знімати готівку в банкоматах.