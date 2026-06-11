Які послуги Ощадбанку будуть недоступні?
Не працюватиме мобільний Ощад, розповідає 24 Канал з посиланням на сповіщення у застосунку банку.
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Сповіщення про припинення роботи Ощадбанку / Скриншот з застосунку банку
Технічні роботи заплановані на 14 червня. Тобто, неділю. Триватимуть вони з 03:45 ранку до 22:00 вечора.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
У вказаний період часу неможливо буде проводити такі операції:
- операції з поточними рахунками;
- операції з депозитами;
- обмін валют;
- здійснювати формування декларацій.
Цікавим є нюанс щодо фізичних відділень Ощадбанку. Вони також не працюватимуть у вказаний час.
Зверніть увагу! Як вказав банк, технічні роботи заплановані на неділю, аби мінімізувати незручності для клієнтів.
Чи можна буде користуватися картками Ощадбанку в цей час?
Попри проведення технічних робіт, картками Ощадбанку можна буде користуватись у звичайному режимі. Тобто, вони функціонуватимуть як зазвичай.
Це означає, що 14 червня можна розраховуватися картками Ощадбанку в торговельних мережах. До того ж дозволено знімати готівку в банкоматах.