Які послуги Ощадбанку будуть недоступні?

Не працюватиме мобільний Ощад, розповідає 24 Канал з посиланням на сповіщення у застосунку банку.

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Сповіщення про припинення роботи Ощадбанку / Скриншот з застосунку банку

Технічні роботи заплановані на 14 червня. Тобто, неділю. Триватимуть вони з 03:45 ранку до 22:00 вечора.

У вказаний період часу неможливо буде проводити такі операції:

операції з поточними рахунками;

операції з депозитами;

обмін валют;

здійснювати формування декларацій.

Цікавим є нюанс щодо фізичних відділень Ощадбанку. Вони також не працюватимуть у вказаний час.

Зверніть увагу! Як вказав банк, технічні роботи заплановані на неділю, аби мінімізувати незручності для клієнтів.

Чи можна буде користуватися картками Ощадбанку в цей час?