Какие услуги Ощадбанка будут недоступны?

Не будет работать мобильный Ощад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на оповещение в приложении банка.

Читайте также Изменения относительно SWIFT-платежей: Гороховский предупредил украинцев



Оповещение о прекращении работы Ощадбанка / Скриншот из приложения банка

Технические работы запланированы на 14 июня. То есть, воскресенье. Продлится они с 03:45 утра до 22:00 вечера.

В указанный период времени невозможно будет проводить такие операции:

операции с текущими счетами;

операции с депозитами;

обмен валют;

осуществлять формирование деклараций.

Интересен нюанс относительно физических отделений Ощадбанка. Они также не будут работать в указанное время.

Обратите внимание! Как указал банк, технические работы запланированы на воскресенье, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.

Можно ли будет пользоваться карточками Ощадбанка в это время?