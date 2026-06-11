Какие услуги Ощадбанка будут недоступны?
Не будет работать мобильный Ощад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на оповещение в приложении банка.
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Оповещение о прекращении работы Ощадбанка / Скриншот из приложения банка
Технические работы запланированы на 14 июня. То есть, воскресенье. Продлится они с 03:45 утра до 22:00 вечера.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В указанный период времени невозможно будет проводить такие операции:
- операции с текущими счетами;
- операции с депозитами;
- обмен валют;
- осуществлять формирование деклараций.
Интересен нюанс относительно физических отделений Ощадбанка. Они также не будут работать в указанное время.
Обратите внимание! Как указал банк, технические работы запланированы на воскресенье, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.
Можно ли будет пользоваться карточками Ощадбанка в это время?
Несмотря на проведение технических работ, карточками Ощадбанка можно будет пользоваться в обычном режиме. То есть, они будут функционировать как обычно.
Это означает, что 14 июня можно рассчитываться карточками Ощадбанка в торговых сетях. К тому же разрешено снимать наличные в банкоматах.