Ощадбанк повідомив про зміни: де тепер доступні відділення банку

Ощадбанк оголосив про те, що мобільні відділення банку будуть працювати у нових населених пунктах. Йдеться про декілька громад в Одеській області.

Де тепер працюватимуть мобільні банки Ощадбанку?

Тепер мобільний банк працюватиме для громадян Ізмаїльської та Болградської громад на Одещині, повідомляє Ощадбанк.

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Ощадбанк – єдиний банк в Україні, який надає фінансові послуги в такому форматі. Особливо важливим цей сервіс є для людей старшого віку, маломобільних громадян та жителів віддалених населених пунктів,

– наголошу банк.

Які послуги надає мобільний банк:

через мобільний банк можна отримати пенсію та соціальні виплати;

також через мобільний банк реально отримати грошову допомогу;

відкрити депозит;

відкрити рахунок;

перевипустити картку;

оплатити комуналку;

здійснити переказ грошей;

обміняти валюту і так далі.

Як відомо, цей вже другий мобільний підрозділ Ощадбанку в Одеській області. Загалом такі "банки на колесах" функціонують у 12 українських областях. Зокрема, йдеться і про прифронтову зону.

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