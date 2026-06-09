Где теперь будут работать мобильные банки Ощадбанка?
Теперь мобильный банк будет работать для граждан Измаильской и Болградской общин в Одесской области, сообщает Ощадбанк.
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Ощадбанк – единственный банк в Украине, который предоставляет финансовые услуги в таком формате. Особенно важным этот сервис является для людей старшего возраста, маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов,
– подчеркну банк.
Какие услуги предоставляет мобильный банк:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- через мобильный банк можно получить пенсию и социальные выплаты;
- также через мобильный банк реально получить денежную помощь;
- открыть депозит;
- открыть счет;
- перевыпустить карту;
- оплатить коммуналку;
- осуществить перевод денег;
- обменять валюту и так далее.
Как известно, это уже второе мобильное подразделение Ощадбанка в Одесской области. В общем такие "банки на колесах" функционируют в 12 украинских областях. В частности, речь идет и о прифронтовой зоне.
Последние важные новости об Ощадбанке
- Ощадбанк сообщил, что срок действия большинства карточек продлен. Этот процесс происходит автоматически. Теперь они действуют до 31 декабря 2026 года.
- В траве Ощадбанк запустил ряд мобильных отделений. В частности, теперь они действуют на Полтавщине.