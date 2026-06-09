Який курс валюти в банках

Станом на ранок 9 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,35 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,90 гривні (+21 копійка).

(+15 копійок), а продаж по (+21 копійка). Купівля євро проходить по 51,15 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (+16 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,55 гривні (+20 копійок), а продаж – по 44,60 гривні (+24 копійки).

(+20 копійок), а продаж – по (+24 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,61 гривні (+16 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (+21 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,18 гривні (+7 копійок), а продають – по 44,68 гривні (+9 копійок).

(+7 копійок), а продають – по (+9 копійок). Євро купують по 51,56 гривні (+14 копійок), а продають – по 52,03 гривні (+6 копійок).

Яким буде курс валют найближчим часом

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом тижня 8 – 14 червня будь-які курсові зміни, найімовірніше, будуть "млявими".

Ціна долара коливатиметься в межах 44,20 – 44,70 гривні, тоді як євро демонструватиме ширшу амплітуду в 51 – 52,50 гривні.

Нагадаємо, Нацбанк і надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку. У разі посилення загроз регулятор має достатньо інструментів для підтримки балансу між попитом і пропозицією, зокрема через інтервенції.

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