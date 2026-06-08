Ормузьку протоку можуть відкрити: названо умови

Ормузьку протоку можуть відкрити. Умови для цього планують встановити Оман та Іран. Річ у тім, що вказаний шлях знаходиться саме біля цих країн.

За яких умов можуть відкрити Ормуз?

Оман та Іран планують встановити транзитний збір для проходження Ормуза, пояснив посол Ірану в Москві, повідомляє Reuters.

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Звичайно, ця протока буде відкрита, але з новими умовами, які визначатимуть іранська та оманська влада. Ми розуміємо, що Іран та Оман надають певні послуги, пов’язані з цією протокою. І за ці послуги стягуватиметься плата,

– вказав іранський посол Казем Джалалі російській газеті "Ізвестія".

Іран ще раніше заявляв, що мирна угода має дозволити йому вимагати плату за проходження суден через протоку. Сума визначатиметься індивідуально. Вона залежатиме від багатьох факторів, зокрема:

вантажу на суднах;

типу суден.

Трамп повністю заперечує такі зміни. Щобільше, ще в кінці травня США попросили Оман не втручатися у справи, пов'язані з Іраном.

Зверніть увагу! За словами міністра фінансів Скотта Бессента, посол Оману вказав, що вони не планують впроваджувати плату за проходження Ормуза.

Яка ситуація в Ормузькій протоці зараз?