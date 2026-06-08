Як на ринок нафти вплинула атака Ізраїлю?

Ізраїль заявив, що він вдарив по нафтохімічному заводу на південному заході Ірану. Відомо і про інші атаки, повідомляє Reuters.

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Цікаво, що ці атаки відбулися попри заклики Трампа. Нагадаємо, американський президент просив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не здійснювати подальші удари.

Через атаки Ізраїлю, надії, що скоро конфлікт на Близькому Сході завершиться – згасають. Відповідно, ціни на нафту ростуть. Важливу роль відіграє і те, що Ормузька протока залишається закритою, а це надважливий шлях. Саме ним раніше транспортувалася п'ята частина світових нафти та ЗПГ. Тепер же цей шлях заблоковано.

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Ізраїль вторгся до Лівану в березні після того, як підтримувана Іраном "Хезболла" запустила ракети та дрони через кордон. Ліван та Ізраїль 3 червня заявили, що домовилися про припинення вогню після переговорів у Вашингтоні,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Попри всі ці події, на думку Трампа, укладання мирної угоди можливе.

Які ціни на нафту 8 червня 2026 року?

За даними видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні залежно від марки:

вартість нафти марки Brent – 97,25 долара за барель.

– 97,25 долара за барель. WTI – 94,57 долара за барель.

– 94,57 долара за барель. Urals – 86,33 долара за барель.

Які ще фактори стали вирішальними для ринку нафти?