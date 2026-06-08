При каких условиях могут открыть Ормуз?
Оман и Иран планируют установить транзитный сбор для прохождения Ормуза, объяснил посол Ирана в Москве, сообщает Reuters.
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Конечно, этот пролив будет открыт, но с новыми условиями, которые будут определять иранские и оманские власти. Мы понимаем, что Иран и Оман предоставляют определенные услуги, связанные с этим проливом. И за эти услуги будет взиматься плата,
– указал иранский посол Казем Джалали российской газете "Известия".
Иран еще раньше заявлял, что мирное соглашение должно позволить ему требовать плату за прохождение судов через пролив. Сумма будет определяться индивидуально. Она зависит от многих факторов, в частности:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- груза на судах;
- типа судов.
Трамп полностью отрицает такие изменения. Более того, еще в конце мая США попросили Оман не вмешиваться в дела, связанные с Ираном.
Обратите внимание! По словам министра финансов Скотта Бессента, посол Омана указал, что они не планируют вводить плату за прохождение Ормуза.
Какова ситуация в Ормузском проливе сейчас?
- Ормузский пролив сейчас заблокирован. Он перекрыт с конца февраля – начала войны на Ближнем Востоке. Нужно понимать, что Ормуз это важнейший путь для нефтяного рынка. Именно по нему проходила примерно пятая часть мировых нефти и газа.
- Иран заблокировал Ормуз полностью. А вот силы США ограничили только иранские порты.
- Сейчас ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Она осложнилась на фоне новых атак Израиля. Израильские силы ударили по объектам в западном и центральном Иране.