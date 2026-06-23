Уроки блокування Ормузу: як Близький Схід готується до найгіршого сценарію в протоці

Постраждалі через блокування країни Перської затоки розширюють маршрути експорту своїх ресурсів в обхід Ормузької протоки. На випадок повторення проблем із перекриттям цього морського шляху вони розбудовують мережі трубопроводів.

Що роблять країни Близького Сходу для зменшення залежності від Ормузької протоки

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія посилено будують нові нафто- й газогони до своїх портів, розташування яких дозволяє уникнути проходження Ормузької протоки. Вони вже мають альтернативні шляхи постачання вуглеводнів, однак їхні потужності не дозволяють повністю компенсувати втрачені обсяги експорту через блокування протоки.

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Країни працюють над тим, аби захистити себе від повторення сценарію з блокуванням Ормузу та збитками через неможливість експортувати нафту й газ.

Для Об'єднаних Арабських Еміратів альтернативним маршрутом експорту є порт Фуджейра на березі Оманської затоки. Звідти є прямий вихід до Індійського океану.

Порт Фуджейра на мапі / Google Maps

Наявний нафтопровід Хабшан-Фуджейра (ADCOP) дозволяє експортувати близько 1,5 мільйона барелів нафти на добу. Новий проєкт ОАЕ, про який стало відомо у травні, покликаний удвічі збільшити експортні потужності через Фуджейру. Завершити будівництво трубопроводу планують до 2027 року.

Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Вони зараз посилено будують нафтопроводи до Фуджейри. Щоб не думати про те, що треба якимось чином проходити Ормузьку протоку, а одразу все вантажити в Фуджейрі й відправляти з неї.

Зауважимо, що через війну в Ірані видобуток сирої нафти ОАЕ в березні знизився майже на 44% порівняно з попереднім місяцем. У лютому він становив 3,390 мільйона барелів на добу, а в березні скоротився до 1,908 мільйона барелів. Аби надолужити свої втрати в майбутньому й не залежати від квот видобутку, ОАЕ оголосила про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня.

За словами Івана Уса, Саудівська Аравія також активно будує нафтогони й газогони до своїх портів на Червоному морі. З них є вихід через Суецький канал на Європу, а через Баб-ель-Мандебську протоку – до Азії.

Як писала Al Jazeera, нафтопровід “Схід-Захід”, який експлуатує нафтовий гігант Aramco, має протяжність 1,2 тисячі кілометрів. З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану потік нафти цим трубопроводом зріс. За даними Kpler, у січні-лютому 2026 року через нього проходили в середньому 770 тисяч барелів на добу. У квітні цей показник зріс до 4 – 4,5 мільйона барелів експортної потужності на добу.

Окремо економіст Іван Ус звертає увагу на можливість старту більш грандіозного проєкту – будівництва газопроводу з Катару до Туреччини. Про будівництво газопроводу говорили ще близько 15 років тому, однак справа не зрушила з місця через позицію Сирії, ймовірно, інспірованої Росією.

За спостереженнями Івана Уса, про можливі способи повернення до ідеї цього проєкту свідчать візити президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Йорданії, а також Туреччини й Сирії.

Якщо будувати газогін із Катару, третьої країни у світі за запасами газу, до Європи, він буде йти через Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію, Туреччину. Ось усі країни, які відвідав президент Зеленський. Якщо захочеться ще додати нафту до цього газопроводу, тут будуть потрібні ОАЕ, які відвідував президент, – підкреслює Іван Ус.

Завдяки реалізації цього проєкту Туреччина могла б стати газовим і нафтовим хабом, де вуглеводні купували б країни Європи та Україна зокрема. Новий газопровід дозволив би постачати природний газ до Європи й зменшити залежність країн як від Ормузької протоки, так і від російського газу.

У підсумку, блокування Ормузької протоки підштовхнуло країни Близького Сходу до перебудови шляхів експорту своїх вуглеводнів. Завдяки цьому вони зможуть захистити себе від можливого блокування постачань у майбутньому, а світ – від нового дефіциту в разі поновлення бойових дій у регіоні

Наслідки перекриття Ормузької протоки

Ормузька протока є важливим морським шляхом для експорту нафти країнами Близького Сходу. Крізь неї проходить приблизно 20% світового постачання цього ресурсу.

За даними аналітичної компанії Kpler, які наводить CNN, загалом світ втратив 1,15 мільярда барелів нафти під час війни в Ірані. Нині Ормузьку протоку відкрили для проходження танкерів. Це сталося за підсумком укладення попередньої домовленості щодо мирних переговорів США з Іраном.