Что делают страны Ближнего Востока для снижения зависимости от Ормузского пролива

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия активно строят новые нефте- и газопроводы к своим портам, расположение которых позволяет избежать прохождения через Ормузский пролив. У них уже есть альтернативные пути поставки углеводородов, однако их мощности не позволяют полностью компенсировать потерянные объемы экспорта из-за блокировки пролива.

Смотрите также: Надежда на мир между США и Ираном обрушила цены на нефть: почему это может быть временно

Страны работают над тем, чтобы защитить себя от повторения сценария с блокировкой Ормуза и убытками из-за невозможности экспортировать нефть и газ.

Для Объединённых Арабских Эмиратов альтернативным маршрутом экспорта является порт Фуджейра на берегу Оманского залива. Оттуда есть прямой выход к Индийскому океану.

Порт Фуджейра на карте / Google Maps

Существующий нефтепровод Хабшан-Фуджейра (ADCOP) позволяет экспортировать около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Новый проект ОАЭ, о котором стало известно в мае, призван вдвое увеличить экспортные мощности через Фуджейру. Завершить строительство трубопровода планируют к 2027 году.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Сейчас они усиленно строят нефтепроводы до Фуджейры. Чтобы не думать о том, что нужно каким-то образом проходить Ормузский пролив, а сразу все загружать в Фуджейре и отправлять оттуда.

Отметим, что из-за войны в Иране добыча сырой нефти в ОАЭ в марте снизилась почти на 44% по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале он составлял 3,390 миллиона баррелей в сутки, а в марте сократился до 1,908 миллиона баррелей. Чтобы восполнить свои потери в будущем и не зависеть от квот на добычу, ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

По словам Ивана Уса, Саудовская Аравия также активно строит нефте- и газопроводы к своим портам на Красном море. Из них есть выход через Суэцкий канал в Европу, а через Баб-эль-Мандебский пролив — в Азию.

Как писала Al Jazeera, нефтепровод "Восток-Запад", который эксплуатирует нефтяной гигант Aramco, имеет протяженность 1,2 тысячи километров. С начала войны США и Израиля против Ирана поток нефти по этому трубопроводу вырос. По данным Kpler, в январе-феврале 2026 года через него проходило в среднем 770 тысяч баррелей в сутки. В апреле этот показатель вырос до 4–4,5 миллиона баррелей экспортной мощности в сутки.

Отдельно экономист Иван Ус обращает внимание на возможность запуска более грандиозного проекта — строительства газопровода из Катара в Турцию. О строительстве газопровода говорили ещё около 15 лет назад, однако дело не сдвинулось с мёста из-за позиции Сирии, вероятно, инспирированной Россией.

По наблюдениям Ивана Уса, о возможных путях возвращения к идее этого проекта свидетельствуют визиты президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию, а также Турцию и Сирию.

Если строить газопровод из Катара, третьей страны в мире по запасам газа, в Европу, он будет проходить через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию. Вот все страны, которые посетил президент Зеленский. Если захочется ещё добавить нефть к этому газопроводу, здесь понадобятся ОАЭ, которые посещал президент, – подчеркивает Иван Ус.

Благодаря реализации этого проекта Турция могла бы стать газовым и нефтяным хабом, где углеводороды закупали бы страны Европы и Украина в частности. Новый газопровод позволил бы поставлять природный газ в Европу и уменьшить зависимость стран как от Ормузского пролива, так и от российского газа.

В итоге блокировка Ормузского пролива подтолкнула страны Ближнего Востока к перестройке путей экспорта своих углеводородов. Благодаря этому они смогут защитить себя от возможной блокировки поставок в будущем, а мир — от нового дефицита в случае возобновления боевых действий в регионе

Последствия перекрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив является важным морским путем для экспорта нефти странами Ближнего Востока. Через него проходит примерно 20% мировых поставок этого ресурса.

По данным аналитической компании Kpler, которые приводит CNN, в целом мир потерял 1,15 миллиарда баррелей нефти во время войны в Иране. В настоящее время Ормузский пролив открыт для прохода танкеров. Это произошло в результате заключения предварительного соглашения о мирных переговорах между США и Ираном.