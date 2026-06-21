Які судна проходять Ормуз

Про це свідчать дані відстеження суден, проаналізовані виданням Bloomberg.

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Усі три судна у неділю знову зафіксували в Оманській затоці та Аравійському морі після того, як наприкінці п'ятниці вони намагалися пройти через Ормузьку протоку.

Йдеться про великі супертанкери:

Desh Vibhor;

Desh Vaibhav;

та Sanmar Herald.

Загалом утрьох вони перевозять майже 6 мільйонів барелів нафти з Іраку та Кувейту.

За даними видання, у суботу ввечері до Ормузу продовжували наближатися й інші танкери.

Так, три великі судна із сирою нафтою увійшли в протоку з боку Оману, після чого їхні сигнали зникли. Відомо, що одне транспортує 2 мільйони барелів саудівської нафти до Японії, інше перевозить 2 мільйони барелів катарської нафти.

Водночас у зворотному напрямку до Перської затоки почали прямувати порожні танкери.

Частина виробників із країн Перської затоки використовує так звані "темні" переходи через Ормузьку протоку, вимикаючи транспондери, щоб не привертати увагу до маршрутів постачання,

– пояснюють аналітики.

Окрім нафтових танкерів, біля Ормузу помічені танкери, які перевозять скраплений природний газ.

Що Іран говорить про Ормузьку протоку

Пожвавлення руху танкерів відбувається всупереч заяві Ірану, який напередодні оголосив про закриття Ормузької протоки.

Іран звинуватив США у порушенні меморандуму про припинення вогню, оскільки Ізраїль продовжив атаки на півдні Лівану. Відтак, Ормуз для проходження танкерів буцімто перекрили.

У неділю, 21 червня, іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що влада залишає протоку закритою. За його даними, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) не видає дозволів на прохід суден.

Водночас Центральне командування США відкинуло ці твердження. Американські військові заявили, що лише за добу через протоку пройшли 55 торгівельних суден, які доставлять на світові ринки майже 17 мільйонів барелів нафти.

Нагадаємо, що Ормузька протока – це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Оманською затокою і далі з Індійським океаном.

Через протоку проходить приблизно 20% світового споживання нафти. Це головний маршрут експорту "чорного золота" з Саудівської Аравії, Іраку, Ірану, ОАЕ та Кувейту.