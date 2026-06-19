Чому світові ціни на нафту почали знижуватися

Ринки миттєво реагують на перспективу деескалації на Близькому Сході. У червні нафта почала істотно дешевшати, однак це зниження викликане винятково очікуваннями завершення війни в Ірані. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

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Ще в травні нафта марки Brent коштувала понад 100 доларів за барель, тоді як 16 червня ціна впала нижче 80 доларів і тримається нижче цієї позначки. На ситуацію вплинули можливість припинення війни в Ірані й розблокування важливої для світових постачань вуглеводнів Ормузької протоки.

Сигналом для ринків стало підписання США та Іраном меморандуму про взаєморозуміння ввечері 17 червня. На ньому мають ґрунтуватися подальші переговори про завершення війни.

Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Зараз чому ціна пішла вниз? Це очікування. Але поки вони ні на чому не ґрунтуються. Щойно хтось на ринку скаже, що це все не виправдовується, ціни знову зростатимуть. Так, на жаль, побудовані ринки: там емоції багато вирішують.

Тренд на зниження цін на нафту у відповідь на підписання меморандуму змінився певним зростанням після того, як стало відомо про скасування запланованої зустрічі делегацій США та Ірану у Швейцарії 19 червня. Наразі невідомо, на який час відтермінували переговори.

Однак поліпшення умов судноплавства в Ормузькій протоці все ж пом'якшує тиск невизначеності й не дає цінам на нафту злітати до попередніх показників.

На думку Івана Уса, стрибок ціни нафти в понад 100 доларів за барель цілком може бути останнім на тривалий час. Надалі він бачить перспективу зниження. З погляду експерта, економічна ситуація у світі не створює передумов для високих цін на нафту.

Прогнози цін на нафту у 2026 році

Як зауважує Іван Ус, ситуація залежатиме від розв'язки конфлікту на Близькому Сході. Якщо США та Іран укладуть мирну угоду, якої дотримуватимуться всі сторони, найімовірніше, буде відновлення цін на нафту на рівні початку 2026 року, тобто 60 доларів за барель.

Зрозуміло, що це не буде швидко. Але коли торік робилися прогнози цін на нафту на поточний рік, то казали, що не очікується жодного кварталу, де буде перевищення попиту над пропозицією. Тобто фактично ціна буде стабільно невисокою, скажімо, близько 60 доларів за барель. Можливо, навіть ближче до 50 доларів,

– припускає економіст.

Іван Ус додає, що за прогнозами останніх 10 років очікується досягнення "плато споживання" вуглеводнів приблизно у 2030 році, тобто попит на нафту припинить зростати. Одним із факторів експерт називає тенденцію до поступової відмови від використання нафтопродуктів у світі та перехід на електродвигуни. Водночас кількість країн-постачальників зростатиме, тож ціни на нафту підуть вниз.

Однак щодо перспектив меморандуму між США та Іраном економіст висловлює скепсис, оскільки попередні домовленості не враховують інтересів усіх сторін конфлікту.

"Меморандум – це обіцянка домовленості, а не домовленість. Відповідно, чи буде він втілений в життя? Одразу скажу, що я не даю йому високих шансів з однієї простої причини: тому що це угода між США та Іраном, у якій не присутня держава Ізраїль. Дуже сильно зачеплені інтереси Ізраїлю. У першому пункті меморандуму написано, що США та його союзники виходять з усіх територій, включно з Ліваном", – каже Іван Ус.

Наслідки цієї колізії помітні вже. Як повідомив ліванський телеканал Al Mayadeen, іранська делегація відклала поїздку до Швейцарії для переговорів через атаки Ізраїлю на південь Лівану. Це питання називають ключовим для долі майбутніх переговорів.

Нагадаємо, що за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства у 2027 році може виникнути значний профіцит нафти у разі відкриття Ормузької протоки. Війна на Близькому Сході заблокувала значну кількість сировини, обсяги якої оцінюють у понад 14 мільйонів барелів нафти на добу.

Очікується, що наступного року пропозиція зросте на 8 мільйонів барелів на добу, а попит — лише на 2 мільйони барелів на добу.