Що відомо про новий законопроєкт Ірану?
Цей законопроєкт юридично визнає контроль Ірану над Ормузькою протокою, повідомляє Bloomberg з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.
Читайте також Судна можуть перетинати Ормузьку протоку: Іран висунув умову
Тегеранське законодавство формалізує односторонню угоду, про яку вже широко повідомляла судноплавна галузь, згідно з якою з суден стягується неофіційний збір у розмірі 2 мільйонів доларів,
– вказує видання.
Зауважимо, що про стягнення плати стало відомо ще декілька днів тому. Саме тоді вартість "проходження" і оцінили у 2 мільйони доларів, повідомляє Bloomberg.
Потрібно розуміти, що така ситуація є справжнім викликом для світового судноплавства. Адже компанії прагнуть "врятувати" екіпажі та вантажі, що застрягли в Перській затоці. Водночас вони не хочуть стикатися з ризиками для безпеки та санкціями.
Це (введення плати за походження Ормузької протоки – 24 Канал) сприятиме перешкоджанню світовій торгівлі, де ми – протягом останніх ста років або близько того — користувалися свободою судноплавства,
– сказала керівник відділу врегулювання претензій у морському страховому брокері Cambiaso Risso Asia Аманда Бйорн.
Що важливо знати про Ормузьку протоку?
Ормузька протока – надзвичайно важливий шлях. Саме ним проходила п'ята частина світової нафти. Наразі Ормуз, фактично, перекритий. Блокування цього шляху стало наслідком ударів Ізраїлю та США по Ірану.
За останні декілька тижнів цим шляхом пройшли лише декілька суден. Йдеться, зокрема, про ті танкери, що отримали дозвіл на безпечне подолання Ормузу від Корпусу вартових Ісламської революції.
Блокування Ормузької протоки спричинило вимушене припинення видобутку нафти в Перській затоці. Окрім цього, нафтові підприємства на Близькому Сході сильно постраждали через війну.