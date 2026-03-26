Что известно о новом законопроекте Ирана?
Этот законопроект юридически признает контроль Ирана над Ормузским проливом, сообщает Bloomberg со ссылкой на полуофициальное информационное агентство Fars.
Тегеранское законодательство формализует одностороннее соглашение, о котором уже широко сообщала судоходная отрасль, согласно которому с судов взимается неофициальный сбор в размере 2 миллионов долларов,
– указывает издание.
Заметим, что о взимании платы стало известно еще несколько дней назад. Именно тогда стоимость "прохождения" и оценили в 2 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.
Нужно понимать, что такая ситуация является настоящим вызовом для мирового судоходства. Ведь компании стремятся "спасти" экипажи и грузы, застрявшие в Персидском заливе. В то же время они не хотят сталкиваться с рисками для безопасности и санкциями.
Это (введение платы за происхождение Ормузского пролива – 24 Канал) будет способствовать препятствованию мировой торговле, где мы – в течение последних ста лет или около того - пользовались свободой судоходства,
– сказала руководитель отдела урегулирования претензий в морском страховом брокере Cambiaso Risso Asia Аманда Бьорн.
Что важно знать об Ормузском проливе?
Ормузский пролив – чрезвычайно важный путь. Именно по нему проходила пятая часть мировой нефти. Сейчас Ормуз, фактически, перекрыт. Блокирование этого пути стало следствием ударов Израиля и США по Ирану.
За последние несколько недель этим путем прошли лишь несколько судов. Речь идет, в частности, о тех танкерах, которые получили разрешение на безопасное преодоление Ормуза от Корпуса стражей Исламской революции.
Блокирование Ормузского пролива привело к вынужденному прекращению добычи нефти в Персидском заливе. Помимо этого, нефтяные предприятия на Ближнем Востоке сильно пострадали из-за войны.